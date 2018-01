Zwols restaurant BaiYok krijgt alsnog dikke boete voor student zonder werkvisum

Het Thaise restaurant BaiYok in Zwolle moet alsnog een boete van 6.000 euro ophoesten omdat het tussen 2011 en 2015 een Thaise student in dienst had zonder werkvisum. Eerder werd nog 2.000 euro geëist. De Raad van State vernietigt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank in Overijssel.

BaiYok had in die periode enkele studenten aan het werk gehad die wel een visum hadden. Maar bij een inspectie van het het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleek dat het Zwolse restaurant in drie andere periodes geen werkvergunning voor een studente had.

Studentenvisum

Eigenaren Paul van der Helm en Yaowanuch Arpamo bekenden in april vorig jaar al dat ze inderdaad in overtreding waren geweest. In eerste instantie waren ze er onterecht van uitgegaan dat Hogeschool Windesheim - waar de studente een opleiding volgde - een studentenvisum voor hun parttime medewerker aanvroeg. Later schoot het aanvragen erbij in, met hun drukke horecabedrijf.

Oorspronkelijk hing Van der Helm en Arpamo een boete van 8.000 euro boven het hoofd. De rechtbank in Overijssel vonniste de overtreding van de eigenaren als een 'lichte fout' en vond een boete van 2.000 euro voldoende.

Ten onrechte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam daar geen genoegen mee en betoogde in het hoger beroep bij de Raad van State, dat de BaiYok-eigenaren niet één- maar driemaal in de fout gingen, ze wel degelijk op de hoogte waren van de verplichting een werkvisum aan te vragen en dat de werkstudente bovendien regelmatig meer dan de maximaal tien uur per week aan het werk was gezet in Zwolle. De verlaging van 75 procent van de boete door de Overijsselse rechtbank was daarom 'ten onrechte' gevonnist, stelde het ministerie.