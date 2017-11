Zwols restaurant moet terras op marktdag van straat halen

Eerder dit jaar stonden beide kampen ook al tegenover elkaar in de rechtszaal. Toen werd besloten nog eenmaal te proberen er samen uit te komen. Dat lukte niet, waarop vorige maand de rechter zich opnieuw over de kwestie boog. De gemeente had Olympia een last onder dwangsom opgelegd, die door Abedizadeh aangevochten werd.

Buitenstalling

Haar argumenten houden geen stand, blijkt uit de uitspraak. Dat Abedizadeh in 2014 vanuit veiligheidsoogpunt moeilijk verplaatsbare houten tafels, banken en stoelen kocht, is haar eigen keuze geweest. Ze had kunnen weten dat het terras op marktdagen van de straat moet, stelt de rechter. Hij geeft aan dat slechts in bijzondere omstandigheden van de gemeente verwacht mag worden dat ze een overtreding door de vingers ziet, maar in dit geval is daar geen sprake van. Er is geen zicht op legalisatie, ook al heeft Zwolle tijdelijk een buitenstalling toegestaan. Abedizadeh mocht het terras enige tijd parkeren tegen de gevel van de overbuurman, waar nu Primark gevestigd is. Volgens de rechter betekent dit echter niet dat ze hier 'het vertrouwen uit had mogen ontlenen dat verweerder (gemeente Zwolle, red.) nooit tot handhaving over zou gaan'. Voor de Olympia-eigenaar is de overkant van de straat nog steeds een geschikte stallingsplek, maar de gemeente vindt dit niet langer wenselijk, omdat dit nu fietsparkeerplaatsen zijn. Die zijn essentieel, ook al hoeven er maar tien plekken opgeofferd te worden voor de terrasopslag, stelde de gemeentewoordvoerder tijdens de zitting.