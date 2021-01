Zwols restaurant Over de Tong in de uitverkoop: ‘Alles moet weg!’

Restaurant Over de Tong in Zwolle stopt, maar Gerda (67) en Dirk (73) gaan zeker niet met pensioen

21 augustus Ze was de eerste in Zwolle die sushi en sashimi serveerde, toen alleen een verdwaalde stewardess in de stad dat fenomeen al kende. Serveerde al streetfood toen ze in Zwolle nog vooral van patat en een kroketje op straat genoten. Na 17,5 jaar sluiten chefkok en wijnmeester Gerda Ronk (67) en echtgenoot en gastheer Dirk Huizinga (73) hun restaurant Over de Tong. ,,Maar ik stop niet met koken’’, zegt Ronk.