Zwols riool kan hevige regenval niet aan; fonteinen uitgezet

Bejaarde kampbewo­ner (72) had conflict met doodgescho­ten Henk Wolters uit Zwolle over oud-politiewa­pen

16:25 Een bejaarde woonwagenbewoner uit Westervoort - die in 2006 is veroordeeld voor het doodschieten van zijn broer - is opgedoken in de omvangrijke drugs- en wapenzaak rond de inmiddels vermoorde Henk Wolters (52) uit Zwolle. De man, Hendricus K. (72), voelde zich onder druk gezet door Wolters, nadat de Zwollenaar niet zou hebben betaald voor een teruggebracht oud-politiewapen.