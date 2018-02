Zwols stadskantoor krijgt fysiek statement tegen discriminatie

Zwolle biedt ook dit jaar bescherming aan men­sen­rech­ten­ac­ti­vis­ten

13 februari Zwolle biedt ook in 2018 bescherming aan mensenrechtenactivisten die in hun eigen land niet veilig zijn. Er is echter één probleem: vooralsnog is er geen activist die gebruik maakt van het zogenaamde Shelter City-programma. De enige activist uit Somalië die vorig jaar in Zwolle onderdeel uitmaakte van dit landelijke netwerk, had er niet zoveel belangstelling voor.