Zwols Stationsgebied nóg mooier met tien miljoen extra

video SV Zwolsche Boys neemt afscheid van erelid Rein van Veen

23 november SV Zwolsche Boys heeft donderdagmiddag op indrukwekkende wijze afscheid genomen van erelid Rein van Veen. Van Veen overleed vrijdag 17 november op tachtigjarige leeftijd en was zeventig jaar daarvan, lid van de Boys. Hij bekleedde in die periode vele functies, van profvoetballer tot trainer tot archivaris. Hij was alleen nooit voorzitter. ,,Teveel gezeur aan de kop," zei hij een half jaar geleden in een interview met de Stentor.