Zwols Strandconcert voor wederopbouw afgebrand café de Tagrijn: ,,zo kunnen we iets terugdoen’’

,,Na een nacht muziek maken konden we altijd nog even lekker afblussen bij de Tagrijn. In goeie sferen, met mooie verhalen’’, vertelt Killian van Schaik, een van de organisatoren van het benefietconcert. Hij vervolgt: ,,Toen we meekregen dat de boel was afgebrand, wilden we gelijk iets voor ze doen.’’ Met alle coronagerelateerde omstandigheden was het echter lastig om iets te bedenken. Toch is het aanstaande donderdag zover: middels een concert bij het Stadsstrand hoopt hij honderden euro’s op te halen voor de wederopbouw van het café.