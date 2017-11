Zwols studentenprotest tegen Mega Sint Show in Odeon

Een groep studenten van Artez in Zwolle roept op tot een protestactie tegen de Mega Sint Show die op 29 november op het programma staat van theater Odeon in Zwolle.

De studenten hebben zich verenigd in actiecomité Theater Voor Iedereen. 'Als theaterstudenten maken wij bezwaar tegen het programmeren van een show in Zwolse Theaters met zwarte pieten er in', schrijft Vera Vogel namens het actiecomité. 'Wij vinden dit niet kunnen in onze tijd.'

Slaaf

In de Sint-show wordt volgens de studenten gebruik gemaakt van 'de stereotyperende en racistische karikatuur van een tot slaaf gemaakt mens, oftewel zwarte piet', schrijft het actiecomité in een begeleidend schrijven. 'Deze verschijning is direct gelinkt aan het verleden van Nederland als kolonisator en slavenhandelaar en is daar dan ook niet los van te zien'.

De studenten stellen de rol van het Zwolse theater ter discussie. ,,Theater Odeon is een gesubsidieerde instelling, daar betalen we allemaal aan mee, daar moet iedereen zich dus ook thuis kunnen voelen'', zegt Vera Vogel.

Vrijplaats

Zwolse Theaters stelt zich 'niet op als een theater voor iedereen, maar als een theater voor de witte meerderheid', schrijven de studenten in het persbericht. 'Dit gaat in tegen het idee waarom dit theater er is: om een plek te bieden waar kunst ervaren kan worden door iedereen. Juist in deze tijd, waarin de maatschappelijke verhoudingen op scherp staan, moet een theater voorloper zijn. Een plek van verandering en een vrijplaats voor andersdenkenden'.

Kwetsend en racistisch

Volgens de groep studenten is het in de zwartepietendiscussie niet meer mogelijk je te beroepen op onwetendheid. 'De VN, de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben zich allemaal uitgesproken tegen het gebruik van zwarte piet. Zwarte piet is in zijn huidige vorm niet uit te leggen. Niet in deze tijd, niet na jaren discussie. (...) Om er dan toch voor te kiezen om een show als de Mega Sint Show te laten zien, zien wij als een bewuste keuze van Zwolse Theaters om stelling te nemen in het maatschappelijk debat door vóór zwarte piet te kiezen en te gaan voor commerciële belangen'.

Show annuleren

Volgens de studenten weigert de directie van Zwolse Theaters de show te annuleren en weigert de producent van de show om de zwartepieten aan te passen. 'We roepen iedereen op die ook wil dat ons theater een plek voor alle Zwollenaren wordt om een mail te sturen naar Zwolse Theaters, waarin je oproept tot het annuleren van deze voorstelling'.

Reactie

De directeur van Zwolse Theaters was telefonisch nog niet bereikbaar voor een reactie.