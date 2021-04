Zwols subsidiesucces: Oorlogswinter trekt het land in, Rico komt met nieuwe show voor de hele familie

Oorlogswinter werd vorig jaar 26 keer opgevoerd in de provincie Overijssel. De voorstelling, gebaseerd op het klassieke boek van Jan Terlouw en gemaakt in verband met 75 jaar bevrijding, werd positief ontvangen en trok de aandacht van impresariaat Hummelinck Stuurman. ,,Zij waren ook enthousiast, waarna we zijn opgenomen in hun theateraanbod. Daarop zijn we op zoek gegaan naar financiering en van de week kwam het nieuws dat onze aanvraag door het Fonds Podiumkunsten is gehonoreerd”, vertelt Sanne Oostenga, pr-medewerker van De Jonge Honden. ,,Tweede kerstdag gaan we wederom in première in de Zwolse Theaters, de tournee duurt tot eind maart. Hiervoor speelden we met Oorlogswinter in de kleine zalen, nu gaan we naar de midden en grote zalen. Oorlogswinter is onze eerste zaalvoorstelling, we maken hoofdzakelijk open lucht theater, en we gaan nu voor het eerst op tournee buiten Overijssel”, stelt Oostenga trots.