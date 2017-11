Zwols theaterspektakel: 'We gaan uit van onze talenten'

,,We willen mensen alvast laten kennismaken met het verhaal", zegt theatermaker Boudewijn Koops. Zaterdag gaat hij in gesprek met Wim Coster én het publiek tijdens een eerste inleiding in de Statenzaal. Het is 'oud' tegenover 'nieuw', zegt hij. ,,Wim schrijft het historische verhaal. Wij geven daar met onze voorstelling een reactie op in het nu en kijken daarbij ook naar de toekomst."

Geschiedenis

Coster werkt sinds vorig jaar aan een geschiedkundig boek over het verhaal van het Zwolse wolfsmeisje dat in april uitkomt en de basis is voor de voorstelling. In de zomer van 1717 werd in een bos een verwilderde jonge vrouw aangetroffen. Het bleek te gaan om Anna Maria Jennaert, die als peuter spoorloos verdween uit Antwerpen. In maart van 1718 werd de vrouw herenigd met haar moeder.

,,Er woonde een vrouw naast de Peperbus die haar in huis heeft genomen destijds", zegt Koops. ,,Dat was voor ons het uitgangspunt. Wat vraagt het van de stad Zwolle om mensen mee te laten doen in de gemeenschap? " Haar verhaal laat zich makkelijk vertalen naar de huidige gemeenschap, zegt hij, door het te gebruiken voor mensen die hun weg moeten vinden in een voor hen onbekende samenleving. ,,Dan kun je denken aan buitenlandse studenten die hier komen wonen, of statushouders die hun weg hier moeten vinden. Wat betekent het om Zwollenaar te zijn?"

Community art

Anderhalf jaar geleden startte Koops hij met Glenn de Randamie (rapper Typhoon) en Ilona Kevelham met de productie. Het uitgangspunt was duidelijk: het moest een community-art project worden, mét en voor Zwollenaren. Inmiddels heeft de stichting haar intrek genomen in de statige Statenzaal in het centrum van Zwolle en legt regisseur Ko van den Bosch de komende maanden de laatste hand aan het script.

De Jonge Honden, Gnaffel, Ten Producties, het Kameroperahuis en De Makkers hebben de handen ineen geslagen. Het vergt het nodige noaberschap, zegt de van oorsprong Twenste Koops. ,,We werken voor het eerst allemaal samen. Dan heb je vertrouwen en gelijkwaardigheid nodig. En we gaan uit van onze talenten."

Audities

Eind januari starten de audities voor de grote rollen, later volgen nog meer audities voor kleinere of groepsrollen. Wie geen acteurtalent heeft maar toch zijn of haar steentje bij wil dragen aan het spektakel, heeft alsnog keuze genoeg. ,,We hebben kostuums nodig, er moet gekookt worden voor de hele groep. Ja, we hebben heel veel vrijwilligers nodig."