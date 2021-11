Zwols uitgaanspubliek ziet nieuwe horecasluiting als gifbeker: ‘Weer gepakt’

Mark Rutte zou zijn gloedvolle betoog deze vrijdagavond graag willen afmaken, maar in Ons Café in Zwolle denken ze er anders over. Halverwege de persconferentie, waarin net is aangekondigd dat de drinktijd in horecagelegenheid voorlopig wordt beperkt van 6 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds, gaat de volumeknop omhoog en nemen Hollandse hits het over. Nu het nog mag. ,,Eén grote ellende”, concludeert Bernard Pater, getrouwd met eigenaresse Anneke. ,,Wie begint er nu zo vroeg met drinken? Onbegrijpelijk. De horeca wordt gepakt. Opnieuw.”