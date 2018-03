Zwols verspakket valt in de smaak

De nieuwe voedselpakketten van de Zwolse Stadslanderijen zijn razend populair. Ook bij de derde proef was de intekenlijst binnen een paar dagen vol. Toch ziet initiatiefnemer Jos van Leussen nog wel een paar leeuwen en beren op de weg.

't Is een beproefd concept: klanten abonneren zich op een pakket en krijgen eens in de zoveel tijd een doos geleverd vol levensmiddelen uit de streek. Biologisch en lokaal, da's helemaal 2018. Als dat op andere plekken kan, moet dat zéker ook in Zwolle lukken, bedacht Jos van Leussen indertijd.

Met drie boeren richtte hij coöperatie de Zwolse Stadslanderijen op. Daarna volgde samenwerking met lokale ondernemers. Inmiddels is het mogelijk om een keer per twee weken een pakket te krijgen met groenten, vlees, kaas en zuivel uit Zwolle of zeer nabije omgeving. Aan de Lenteproef, die afgelopen weekend begon, doen 105 huishoudens mee. Ondanks de opstartfase constateert Van Leussen dat er steevast te veel aanmeldingen.

,,De vraag is er, absoluut. Toch zijn we er nog niet,'' zegt hij eerlijk. ,,We hebben veel huiswerk te doen. De ene klant zegt: doe mij een pakket thuis, de ander wil het afhalen. De een wil zelf iets samenstellen, de ander wil zich laten verrassen. Prachtig, maar het vraagt allemaal organisatie.''

De levensmiddelen worden op meerdere plekken ingezameld en daarna ergens centraal ingepakt. ,,We hebben ook een koeriersbedrijf dat bezorgt. Eerst wilden we alles met een elektrische bakfiets doen, om te zorgen voor milieuvriendelijk vervoer, maar met deze hoeveelheden wordt dat toch weer ingewikkeld.''

De coöperatie krijgt onder meer advies van de Rabobank, deltaWonen en Landschap Overijssel om het idee verder uit te werken. ,,We zoeken een betere ruimte om de pakketten in te pakken, dat gaat namelijk knellen. Want wat gaan we doen in de zomer, als het warm wordt, en je hebt allemaal verse waar? Daar moeten we nog mee aan de slag.''

Uiteindelijk moeten Zwollenaren op drie manieren aan lokale producten kunnen komen: via een afhaalpunt in de buurt, via een bezorgdienst of gewoon bij de buurtsuper. ,,We hebben inmiddels contact met meerdere horecabedrijven en het Deltion College kookt al met onze producten. We willen zorgen voor een betere verbinding tussen voedsel en de eigen leefomgeving, dat is onze missie.''