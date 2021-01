Zwols vloggezin zet oma's begrafenis online, tot woede van familie: 'Alle grenzen overschreden’

WRZV-hal­len blijven in huidige vorm staan, ook als Zwolse kerk VEZ dit jaar de sleutel krijgt

18:20 Geen nieuwbouw, geen enorme concerten of theater en geen grote renovatie op korte termijn. De WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat zullen voorlopig in de huidige staat blijven staan, ook als kerkgenootschap de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) later dit jaar officieel eigenaar wordt. Grote plannen gaan in de ijskast. ,,Die blijken te enthousiast.’’