Zwols zangduo 'wereldberoemd' dankzij The Voice Senior

,,Ik voel me geen verliezer. Het was één grote familie en helemaal te gek. Jimi Bellmartin is ook de terechte winnaar. Onze prioriteit was om Zwolle op de kaart te zetten en dat is gelukt'', stelt Klompmaker. Zelf hebben hij en zijn kompaan hun naam in ieder geval gevestigd. Ze kunnen niet meer anoniem over straat in Zwolle en ver daar buiten. ,,Vanmiddag ga ik me nog even laten bezichtigen in de stad '', grapte Klompmaker zaterdagmorgen. ,,Maar ik hoorde ook dat de uitzending van gisteravond zelfs in Amerika is uitgezonden. Daar schijnen miljoenen mensen naar gekeken te hebben. We zijn dus wereldberoemd.''