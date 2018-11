Zwols ziekenhuis Isala stapt over op gezamenlijk patiëntendossier

Verlich­ting Theater De Spiegel Zwolle terug van weggeweest

13:59 Theater De Spiegel in Zwolle is vanaf half november weer een kleurrijk baken in het donker. Sinds de ingebruikneming in 2006 werd het gebouw ’s avonds uitgelicht in wisselende kleuren, maar in de loop der jaren zijn veel ledlampen kapot gegaan.