Zwols ziekenhuis waarschuwt: Langere wachtlijst dreigt voor patiënt

Patiënten moeten de komende jaren rekening houden met groeiende wachtlijsten in ziekenhuizen. Daarvoor waarschuwen zes grote Nederlandse ziekenhuizen, waaronder Isala in Zwolle.

Diverse ziekenhuizen hebben al wachtlijsten en in 2018 wordt dat nog erger. 'Dat gaat problemen geven', schrijven de ziekenhuizen in een opiniestuk vandaag in deze krant.

Bordje van ziekenhuizen

Het nieuwe kabinet wil dat de verwachte groei van de zorgkosten de komende jaren met 1,9 miljard euro wordt teruggedrongen. Dit komt voor een belangrijk deel op het bordje van de ziekenhuizen. En dat heeft grote gevolgen voor de patiënt. 'Die gaat hier flink last van krijgen, meer dan voorheen', schrijven de ziekenhuisbestuurders.

,,Door de vergrijzing zal de vraag naar ziekenhuiszorg in de toekomst behoorlijk groeien, terwijl het budget dat we daarvoor nodig hebben wordt beperkt", zegt bestuursvoorzitter Rob Dillmann van Isala, ondertekenaar van het opinieartikel. ,,Dat kan - vrezen wij - niet zonder gevolgen blijven, patiënten gaan dit merken. De toegang tot ziekenhuiszorg zal onder druk komen te staan en dat leidt weer tot wachtlijsten."

Daar komt bij dat ziekenhuizen in een overgang zitten naar het gebruik van nieuwe technologieën in de zorg, zoals de toepassing van e-health en e-monitoring op afstand. Zodat bijvoorbeeld ziekenhuiszorg aan huis mogelijk wordt.

Broodnodig

Dillmann: ,,Die nieuwe technologieën en andere vormen van zorg zijn broodnodig om in de toekomst überhaupt de groeiende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor is het cruciaal dat er nu geïnvesteerd wordt. Maar met de huidige kabinetsplannen is daar te weinig ruimte voor. Dat is echt een probleem. De zorg in Nederlandse ziekenhuizen loopt internationaal gezien voorop. Maar met de huidige inzet van verzekeraars en de voorbode van het regeerakkoord gaat die positie verloren."

Dillmann spreekt mede namens vijf andere grote ziekenhuizen in het land: Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen.