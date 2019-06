Zwols zonnepark onder hoogspanning

Zonnepark bij Windesheim nog in de wacht

Ook ten zuiden van Zwolle, tussen Harculo en Windesheim, is een zonnepark gepland. Dit is ruim 5 hectare groot en kan 4000 huishoudens van energie voorzien. Eind vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord en ondanks bezwaren vanuit de buurt is niemand in beroep gegaan tegen het besluit. ,,Het is dus onherroepelijk geworden”, zegt woordvoerder Jos Pierey van het Duitse bedrijf Kronos Solar dat dit project realiseert. ,,Onze voorbereidingen zijn gereed maar het wachten is nu tot de technische voorzieningen gereed zijn.” Als het groene licht er komt heeft Kronos Solar nog enkele maanden nodig om het terrein in te richten. Ook hier speelt volgens Pierey niet het risico van overcapaciteit en het niet kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.