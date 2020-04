Zwolsche Boys rouwt om Eef Vredeveld (73), de mans wiens leven bestond uit de vereniging

Nee, hij was nooit hoofdtrainer of voorzitter. Geen man van de voorgrond. Maar ruim zestig jaar lang liep Eef Vredeveld (1946-2020) over de sportparken van voetbalvereniging Zwolsche Boys. Onder andere als keeper, teamleider van het eerste elftal. lid van de onderhoudsploeg op De Vrolijkheid en uiteindelijk als erelid. Al beleefde hij zijn meest memorabele moment als grensrechter, toen hij Zwolsche Boys misschien wel kampioen maakte. Deze week overleed hij aan de gevolgen van corona.

Als tiener kwam Eef Vredeveld, geboren in de Kamperpoort, al bij Zwolsche Boys. Hij stond in het doel, en werd langzamerhand een echte ‘Boys-man’. Niet dat hij jarenlang op het hoogste niveau de ballen uit de kruising plukte, maar juist buiten het veld raakte de bouwvakker net zo verknocht aan de vereniging als dat ie aan Zwolle was. Tot afgelopen januari bezocht hij nog steevast elke thuis- en uitwedstrijd van het vlaggenschip. Zijn vlaggenschip.

Clubman pur sang

,,Ja, dat was zijn paradepaardje. Jarenlang, en dan heb je het echt over 20, 25 jaar, was hij leider van het eerste elftal. Hij stond voor zijn functie’’, vertelt Bart Ester, huidig hoofdtrainer van de vereniging en ook al tientallen jaren lid van de Zwolsche Boys-familie. Hij herinnert Vredeveld als een onwijs betrokken, enigszins eigenwijze, clubman. Een vrijwilliger zoals je er steeds minder ziet. ,,Hij had misschien een beetje een norse uitstraling, je moest hem goed kennen. Een fantastische clubman. Eef was Zwolsche Boys, verder niks.’’

Iets wat onderschreven wordt door Ruud van Dijk, oud-voorzitter van Zwolsche Boys en al jarenlang bevriend met Vredeveld. ,,Veel mensen ken je van de voetbal, daarbij weet je niet veel over de rest van hun bestaan. Maar bij Eef bestond zijn leven voor een groot deel alleen maar uit de club, hij had Zwolsche Boys-gerelateerde vrienden. De vereniging liep als een groen-witte draad door zijn leven. Samen met zijn vrouw Tonia deed hij van alles voor de club.’’

Kampioenschap 1979

Als meest bijgebleven herinnering beginnen veel betrokkenen over mei 1979. Een wedstrijd om het kampioenschap tegen Hattem. Zwolsche Boys had aan een punt genoeg. Vijfduizend toeschouwers zien op de Vrolijkheid via Wim de Weerdt de 0-1 vallen. Groot feest bij de gasten, totdat grensrechter Vredeveld zijn vlag in de lucht steekt. De bal zou de achterlijn al hebben gepasseerd; doelpunt afgekeurd. Het duel eindigt in 0-0, Zwolsche Boys promoveert naar de hoofdklasse.

Van Dijk: ,,Hij heeft nooit meer iets gezegd over of die voorzet nou over de achterlijn was geweest of niet. Behalve dan: ‘Dat weet alleen ik, en niemand anders’.’’