Zwolse (19) overwon Amerika en zichzelf met mega-fietstocht

videoNiet de doorsnee-vakantie van een student: 3000 km fietsen langs héle westkust van Amerika. In je eentje. Esther Charlotte Riemens (19) uit Zwolle deed dat in twee maanden tijd. En ze haalde met die trip ook nog eens 2000 euro op voor het goede doel.

,,Iedereen in mijn omgeving zei dat ik het niet kon. En na een reeks tegenslagen in de startstad Vancouver had ik ook meer zin om op te geven. Maar na deze trip, waarbij je soms 6 uur achter elkaar tegen een berg moet opklimmen, die je in een half uur weer naar beneden rijdt, dan leer je dat je altijd moet doorgaan". Ze ziet de reis dan ook als een overwinning op haarzelf, omdat ze nog niet eerder zo'n lange fietstocht had gemaakt.

Kinderen met kanker

De aandacht voor haar reis in haar omgeving deed haar het plan vatten om daar gebruik van te maken. ,,Ik sta zelf niet zo graag in de belangstelling. Ik dacht, ik kan deze reis ook benutten voor de Zwolse stichting Monicares Foundation, die gezinnen met een kind met kanker ondersteunt. Dat is een goed doel dicht bij huis, dan weet ik zeker dat het geld goed terecht komt". Met de 2000 euro die ze kan overhandigen is ze heel blij: ,,Het geld komt vooral van mijn vrienden. Van studenten krijg je 10 tot 15 euro, dus dan is het een heel bedrag. En giften blijven altijd welkom op NL66 ABNA 0466 2591 66 tnv Biking4monicares".

Roadtrip

De reden om voor een reis door de VS te kiezen was dat ze altijd al droomde van een roadtrip door dat land. ,,Maar je kunt daar pas een auto huren als je 21 jaar bent, dus heb ik er voor gekozen om met mijn eigen fiets te gaan". Ze had tijd voor de reis door 3 maanden vakantie tijdens haar 2-jarige opleiding vwo bij Deltion Sprint.

Gebarentaal

Het bijzonderste onderdeel van de reis noemt ze de ontmoeting met twee dove fietsers. Daarmee heeft ze zes dagen opgetrokken. De jongen en het meisje konden allebei liplezen en zo konden ze met elkaar communiceren. ,,En nu heb ik gebarentaal geleerd. In het Engels! Het is fascinerend hoe snel je iets kunt leren als je er 6 dagen bijna 24 uur per dag mee bezig bent".