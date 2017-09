Zwolse (20) zet zich op Sint Maarten schrap voor orkaan Irma

De 20-jarige Anneloes vertrok een maandje geleden voor een nieuw avontuur naar Sint Maarten. De komende drie jaar geeft ze les op een Engelstalige basisschool. De Zwolse heeft net vier weken haar intrek genomen in het plaatsje Koolbaai en zet zich schrap voor de orkaan. Haar zus is bij haar en samen gaan ze schuilen voor de orkaan die daar aankomende nacht zal passeren. ,,Mijn zus zou vandaag vertrekken, maar haar vlucht is geannuleerd. Wij gaan het dus samen doen,'' vertelt ze vanaf het eiland in Caribische zee.

Lege schappen

Volledig scherm Anneloes Hobbeling verstevigde haar ramen om de orkaan buiten de deur te houden. © Anneloes Hobbeling Om haar heen zijn de mensen al druk bezig met het nemen van voorzorgsmaatregelen. De vissers halen de boten van het strand en er wordt flink gehamsterd in de supermarkten. ,,De schappen in de supermarkt zijn leeg. Sinds vrijdag zijn ze hier al aan het inslaan,'' aldus Hobbeling. Op het eiland volgt ze de weersverwachting op de voet. ,,Eerst was categorie drie afgegeven en dat is nu vijf geworden.'' De Zwolse heeft zelf ook veel eten en drinken ingeslagen. Daarnaast heeft ze zich voorbereid op stroomuitval. ,,De accu's van mijn telefoon en laptop zijn opgeladen. Mocht de stroom uitvallen dan kan ik het nog een tijdje uithouden,'' vertelt de 20-jarige lerares.

Kleine ramen

De Zwolse is opgelucht dat haar huis van beton is en relatief kleine ramen heeft. ,,Het is uitzitten, maar ik voel mij wel veilig in dit huis.'' De ramen heeft ze wel gebarricadeerd en mocht het heel erg worden dan gaat ze samen met haar zus in de badkamer schuilen. ,,Dat is veiligste plek van het huis,'' aldus Hobbelink.

Midden in de nacht

Volledig scherm Anneloes sloeg samen met haar zus water in om voorlopig vooruit te kunnen. © Anneloes Hobbeling De orkaan gaat volgens de weersvoorspellingen woensdagochtend vanaf 08:00 uur Nederlandse tijd tekeer op Sint Maarten. Met windsnelheden tot wel 280 kilometer per uur moeten de inwoners van het eiland dan de nacht door zien te komen. De Zwolse lerares die haar opleiding in Meppel volgde, ziet met name op tegen de ravage na de orkaan. Ze weet niet wat ze daarvan kan verwachten. De school waarop ze les geeft, was vandaag in ieder geval al gesloten zodat men zich kon voorbereiden op de orkaan. Het gebouw doet daarnaast ook dienst als shelter voor mensen die alles kwijt zijn na de orkaan.

Levensles