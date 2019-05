Zwolse (46) met kat al vier dagen spoorloos

Het laatste contact tussen de vrouw en de familie was van vrijdagmiddag rond het middaguur. De politie stuurde zaterdagavond, kort na de dodenherdenking, een burgernetmelding de wereld in. Zij riep op in de omgeving van de Brink uit te kijken naar een vrouw met een gezet postuur. De vrouw had krullend haar tot over haar oren en droeg een bril. Daarnaast droeg ze een zwarte ribbroek, een blauwe jas en grijze sneakers. Opvallend detail was dat ze een bruine rieten mand met daarin een zwartwitte kat bij zich had.