Zwolse Aïrto keihard door in The Voice

Video 'Keolis, is dat een space device?'

15:01 Is het ruimte-apparatuur die de mensheid in de kosmos vertegenwoordigt of misschien een administratiekantoor? De naam Keolis roept de meest uiteenlopende associaties op. Het is de vervoerder, die met ingang van vorige week, bus- en treinritten in Gelderland, Midden-Overijssel en het treintraject Zwolle-Kampen-Zwolle-Enschede heeft overgenomen. Nog maar weinig mensen kennen de naam Keolis en de uitspraak blijkt een tongbreker.