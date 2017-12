Zwolse Alysia Bont maakt Kopperprent over Europa

De overhandiging vindt plaats in het Drukkerijmuseum Meppel. Bonte woont in Zwolle en is mbo-leerling op Landstede, bij de afdeling Media Vormgeving. Jaarlijks doen leerlingen mee aan een wedstrijd om het beste ontwerp in te leveren. Wie wint, mag de kopperprent zelf maken. Het eerste exemplaar is voor de wethouder van cultuur, Jan Brink. Afgelopen januari ging de eerste prent naar burgemeester Richard Korteland van Meppel. Dat was in het bijzijn van toenmalig onderwijsminister Jet Bussemaker.