Zwolse Anna van der Breggen onthult eigen allée op de Cauberg tussen andere wielergrootheden

Yanick (27) uit Zwolle doet mee aan Temptation Island: 'Dit jaar is compleet anders'

18 november Zon, zee, alcohol en gesneuvelde relaties. Deze mix kluistert jaarlijks vele Nederlanders aan de buis voor Temptation Island. Mannelijke en vrouwelijke verleiders doen er alles aan om de relatie van meerdere koppels te testen. Dit jaar gooien de televisiemakers het over een andere boeg en Yanick Vedder (27) uit Zwolle is daar onderdeel van. ,,Bij het oude concept had ik niet meegedaan.’’