Zwolse Anne Marie blijft hoopvol: ‘Strijd tegen tabaksindustrie gaat door’

,,Natuurlijk is het jammer en ben ik teleurgesteld maar er is perspectief, wij blijven hoop houden’’, zegt Anne Marie van Veen uit Zwolle - twee jaar geleden deed zij als eerste aangifte tegen de tabaksindustrie wegens zware mishandeling en valsheid in geschrifte - in een eerste reactie op de uitspraak van het gerechtshof. ,,We zagen het al een beetje aankomen, maar je blijft altijd hopen op een positief besluit. De uitspraak valt positiever uit dan ik had verwacht. Het hof zegt heel duidelijk dat de overheid nu aan zet is. Zij kan als wetgever de wet aanpassen. Dus het is nog lang niet klaar, wij zetten onze strijd voort op Europees niveau.’’