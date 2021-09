Zwolse Antien (61) deelt leven met alzheimer in tv-programma: ‘Het is een doodsvonnis’

Het nazomerzonnetje brandt fel aan de hemel in Zwolle als Antien Kessler (61) samen met man Judy in de tuin neerstrijkt. Hun kopjes met kaneelthee staan te dampen op tafel. Antien kijkt even om zich heen. ,,Wil je nog wat thee?”, vraagt ze aan haar man. ,,Ik heb nog”, verklaart hij rustig. Ze wijst in de koekjestrommel die voor haar neus staat. ,,Heb je dit koekje al geprobeerd, is echt héél erg lekker”, glimlacht ze. Even later wijst ze een ander koekje aan. ,,Deze is lekker, die moet je ook proberen!”