Zwolse Antillianen 'tegen' Irma en voor een beter imago

De Antilliaanse gemeenschap in Zwolle voelt zich verbonden met de slachtoffers van orkaan Irma. Ze wil voedsel en geld inzamelen om een steentje aan de opbouw van het getroffen Sint Maarten bij te dragen. Binnenkort is er een overleg hierover.

Imago

Wat op de achtergrond meespeelt in de Antilliaanse gemeenschap is behoefte aan een positieve uitstraling in de Zwolse samenleving. Veel Antillianen willen af van het negatieve imago dat de bevolkingsgroep bij de doorsnee Zwollenaar heeft. Dit naar aanleiding van allerlei criminele toestanden in het verleden, die vooral plaats hadden in de wijk Holtenbroek.