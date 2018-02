Overijssels onderzoek: Veel partijen in de raad is niet per se slecht

10:03 Overijssels Commissaris der Koning Boele Staal luidde in zijn nieuwsjaarstoespraak de noodklok: versplintering van gemeenteraden in veel verschillende partijen maakt een gemeente onbestuurbaar. Nou, nuanceren onderzoekers van de School voor Openbaar Bestuur, dat valt wel mee. Sterker: ,,Hoe meer partijen, hoe groter de kans dat het bestuur representatiever is voor de lokale samenleving.”