Zwolse app moet eind maken aan gevaarlijk ‘gepiel met mobiel’ in de auto

Nooit meer achter het stuur snel even een berichtje tikken, mail bekijken of afspraak in je agenda op je mobiel zetten. Met de in Zwolle ontwikkelde app Bestuurdersassistent doet een personal assistent dat voor je terwijl je zelf de handen veilig aan het stuur houdt en dus de kans op ongelukken minimaliseert. Marketingmanager Ralph Westerink van ontwikkelaar Vipconn legt uit.

Bel ik gelegen of zit u in de auto met uw telefoon aan het oor?

,,Haha, nee hoor. Ik zit aan mijn bureau, dat is volkomen veilig.’’

Hoe is het idee voor Bestuurdersassistent ontstaan?

,,De bedenker, Piet ter Schure van maritiem bedrijf DMT , betrapte zichzelf erop dat hij in de auto toch vaak nog even zat te bellen en appen. Toen hij bijna een ongeluk kreeg was hij het zat en bedacht hij deze manier om toch veilig te kunnen werken tijdens het autorijden. Hij heeft zijn IT-mensen toen in eerste instantie voor zijn medewerkers en zichzelf de app laten ontwerpen. In het begin zat daar toen nog maar één personal assistent aan gekoppeld. In de app die nu in de App- en Playstore staat kan iedereen er zijn eigen personal assistent aan verbinden.’’

Hoe werkt het?

,,De app schakelt zichzelf automatisch in als bij het starten van de auto contact met bluetooth wordt gemaakt of kan handmatig worden aangezet. Gebruik van andere functies op de telefoon is dan niet meer mogelijk. Met één of twee tikjes op het scherm van de mobiel wordt contact met de personal assistent gemaakt; die neemt tijdens het rijden alle communicatie- en kantoortaken over. Het adressenbestand van de mobiel komt dat beschikbaar voor de assistent. Dat kan een secretaresse, partner of familielid zijn, maar ook iemand in het callcenter van Bestuurdersassistent. Er zijn diverse abonnementsvormen mogelijk, met een laag maandelijke tarief in combinatie met betalen per gesprek. Dat zijn beperkte bedragen, we mikken vooral op volume.’’

Heeft die onbekende jongen of meisje in het callcenter dan inzage in al mijn mails, contacten en andere gevoelige informatie?

,,Nee, alle nummers worden bijvoorbeeld automatisch gescrambled. De informatie is beschermd.’’

Voor wie is Bestuurdersassistent bedoeld?

,,De doelgroep is toch vooral de zakelijke markt. We denken niet dat privépersonen massaal een beroep op de personal assistent doen. We hebben ook verzekeraars en lease-maatschappijen benaderd met het voorstel om Bestuurdersassistent voor hun klanten te verplichten. Ze zijn enthousiast maar durven hun klanten dat nog niet zomaar op te leggen.’’