Zwolse archeologen nieuwsgierig naar mogelijke schatten uit oud riool

De vondst van een oude riool op een onderzoekplaats aan de Hoogstraat in de Kamperpoort doet de harten van stadsarcheoloog Michael Klomp en zijn amateur-archeologen harder kloppen. Ze halen er hun neus niet voor op, voor deze oude afvoer van poep en plas en ander afval uit midden negentiende eeuw. In tegendeel zelfs. Ze steken er het liefst hun neus in, om te zien wat het riool allemaal voor historisch materiaal bevat.

Liefst dertig tot veertig meter antieke riool legden zij bloot, nadat de eerste stenen enkele dagen geleden zich aan het zonlicht toonden. De bakstenen muur die het afgegraven stuk grond in de stadswijk Kamperpoort doorkruist, levert onschatbare informatie over de historie van de wijk Kamperpoort, zegt stadsarcheoloog Michael Klomp. ,,Het riool is in een voormalige waterloop gelegd dat vroeger als open riool diende. Langzaamaan is die waterloop smaller geworden.'' Bij het uitbreken van cholera zijn die open riolen allemaal gedempt, weet de stadsarcheoloog. Er kwam een gesloten riool voor terug.

Het riool dat gevonden is, bestaat uit een gewelf waaraan op meerdere plekken de huisaansluitingen nog te zien zijn. De restanten laten ook zien waar ooit het riool met een schuif kon worden afgesloten.

Onder het riool zit nog het restant van het open afvalgoot. Dat is met allerlei materiaal gedicht. ,,Vlakbij deze plek heeft rond 1400 een pottenbakker gezeten. Dat hebben we al uit locatieonderzoek in 2008 geconstateerd. We verwachten dat het open riool met afval uit deze pottenbakkerij is gedicht. Het zou mooi zijn als we die materialen terug vinden.''