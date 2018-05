Zwolse archeoloog vindt in oud riool vuurstolpen en theelepeltjes

Stadsarcheoloog Michael Klomp heeft de opgraving aan de Hoogstraat in de Kamperpoort afgerond. Daar legde hij met zijn amateur-archeologen halverwege april een oude rioolgang van een metertje of veertig bloot.

Het riool werd tussen 1850 en 1860 over een oude watergang die hier al rond 1400 heeft gelopen heen gebouwd. In zo'n watergang stortte vroeger iedereen de troep waar ze vanaf wilden. Een goudmijntje voor wie er achter wil komen wat voor voorwerpen vroeger zijn gebruikt. Archeoloog Klomp hoopte op verborgen historische schatten. Heeft hij die gevonden?

,,Nou nee. Wel wat theelepeltjes en muntjes van na 1850. En we kwamen een concentratie scheermesjes tegen; niet zo gek als je op een plek graaft waar vroeger een kapper zat.''

Je had gehoopt op restanten van een oude pottenbakkerij die hier rond 1400 heeft gezeten.

,,Ja, daar heb ik nog wel afval van teruggevonden. Toch best interessant, want bij de scherven aardewerk zaten andere vormen dan van het pottenbakkersmateriaal dat we in 2008 hier hebben gevonden. Winstpunt is dus dat we van het assortiment van deze pottenbakkerij een completer beeld hebben gekregen.''

Wat waren dat dan voor specifieke vormen?

,,Er zitten vuurstolpen bij. Die zette je vroeger over het vuur heen, zodat je het vuur dat je eerst gedoofd had, later weer makkelijk kon aanmaken. Het waren een soort ronde deksels met een oog eraan waar een gat in zit. Die dingen zijn we wel eerder tegengekomen, maar we wisten niet dat deze pottenbakker ze maakte. Verder zijn we kommen met rare vormen tegengekomen, die we ook nog niet eerder hebben aangetroffen. Dat is dus iets specifiek wat deze pottenbakkers heeft uitgedacht. Het was gebruiksaardewerk, dus niet versierd.''

Kun je die stolpen laten zien?

,,Nee. Het zijn nu nog scherven. Ze moeten nog schoongemaakt worden en uitgezocht in ons atelier.''

Wat wordt jullie volgende klus?