Zwolse Arjan weet het dankzij matrixbord zeker: Tine houdt van hem

Boom valt net naast kinderopvang en wijkboerderij in Zwolle

5 oktober De wind had maar nét de andere kant op moeten staan, en het tafereel had er donderdagmiddag heel anders uitgezien op de dijk bij de Klooienberglaan in Zwolle. De storm die kort maar krachtig door de stad raasde, liet een immense populier precies naast een naastgelegen wijkboerderij en kinderopvang vallen. En daarmee is een bekende boom in Holtenbroek er niet meer.