Zwolse arrestant Tomy Holten overleed niet aan politiegeweld, maar aan overdosis drugs

videoTomy Holten, de 40-jarige Zwollenaar die in maart overleed nadat hij was gearresteerd, is overleden aan een overdosis drugs en niet door politiegeweld.

Dat meldt het Openbaar Ministerie na een uitgebreid onderzoek door de rijksrecherche. ‘Uit het onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie amfetamine hem fataal is geworden. Het geweld dat bij zijn aanhouding is gebruikt was noodzakelijk en proportioneel‘, aldus het Openbaar Ministerie.

Verward gedrag

De aanhouding van Holten bij een supermarkt in Zwolle veroorzaakte veel opschudding. Politie en omstanders werkten de Zwollenaar, die zich verward en agressief gedroeg in en buiten de supermarkt, tegen de grond. Dat zou op een hardhandige manier gebeurd zijn. De man overleed op weg naar het politiebureau.

George Floyd

Zijn broer was ervan overtuigd dat politiegeweld hem fataal was geworden. Ook verschillende actiegroepen in de Black Lives Matterbeweging pikten het incident op en vergeleken dat met de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. In juni werd nabij de supermarkt een herdenking voor Holten gehouden, georganiseerd door de broer van de Zwollenaar. Daar kwamen tientallen mensen op af.

Heftige reactie op drugs

Volgens het onderzoek van het Openbaar Ministerie is weliswaar door omstanders en politie geweld toegepast, maar was dit niet de doodsoorzaak. Er wordt niemand vervolgd.

In Holtens bloed is volgens de onderzoekers een dodelijke concentratie amfetamine aangetroffen. Zijn verwarde gedrag in de winkel en daarbuiten had volgens de onderzoekers te maken met een ‘geëxciteerd delier‘, een heftige reactie op drugs.

Vergeefse reanimatie

‘Een te hulp geroepen GGD-medewerker heeft de man gecontroleerd voordat hij naar het politiebureau is gebracht. In de bus op weg naar het bureau ademde en bewoog de arrestant nog en had hij spierspanning in de benen. Op het moment dat hij in een cel werd gelegd, werd geconstateerd dat het niet goed met hem ging. Pogingen hem te reanimeren, waren vergeefs'.

Quote Plaatsen van schoen op hoofd heeft geen invloed gehad op het overlijden Openbaar Ministerie

Op videobeelden van omstanders is te zien dat een politieman enige tijd zijn schoen tegen het gezicht van de Zwollenaar drukte. Dit gebeurde nadat Holten een agent in zijn been had gebeten. Het plaatsen van de schoen was nodig om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurde, meldt het Openbaar Ministerie.

‘Uit sectie is gebleken dat er geen letsels op de linkerwang zijn die passen bij het drukken met een schoen. In elk geval heeft het plaatsen van de schoen geen invloed gehad op het overlijden van de man. Ook heeft sectie duidelijk gemaakt dat er geen reden is om aan te nemen dat er zodanige druk is uitgeoefend op het lichaam dat hij als gevolg daarvan is overleden.’

In juni werd nog een herdenking voor Tomy gehouden in Zwolle. De Stentor was hierbij aanwezig: