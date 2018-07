Zwolse autoruitenrammer volledig ontoerekeningsvatbaar

Zwolle wil wel experimen­te­ren met snelle en goedkopere rechter

8:34 Een spreekuurrechter, dat is een echte rechter bij wie Zwollenaren en ondernemers binnen kunnen stappen voor een snelle oplossing voor een probleem of conflict. Dat lijkt de gemeente Zwolle wel wat. In september laat burgemeester Henk jan Meijer met de president van de Zwolse rechtbank in overleg om te kijken of dat mogelijk is.