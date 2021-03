Zwolse ‘bakkers’ opgepakt voor productie van ruim 200 chocoladerepen en cakejes

‘De Gier’ zwijgt na arrestatie over betrokken­heid bij wapen­vondst Zwolle

17 maart Zwollenaar Michel ‘De Gier’ B. (44) zit nog vast voor betrokkenheid bij de wapenvondst in Zwolle. Hij is dinsdag gearresteerd. Volgens zijn advocaat heeft De Gier in een eerste verhoor niets verklaard over zijn rol. De tientallen wapens werden in september in een bosje in Zwolle gevonden.