Zwolse bankjes onder de loep

Klopt het dat dit bankje niet of nauwelijks wordt gebruikt? Deze vraag staat sinds kort te lezen op bankjes in de Zwolse wijken Aa-landen, Westenholte en Holtenbroek. De gemeente wil van haar inwoners weten welke bankjes weg kunnen, en welke niet.

De inventarisatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om het aantal zitbankjes in Zwolle te verminderen, zegt woordvoerder Marieke Stenfert namens de gemeente in een schriftelijke reactie. 'We willen op deze manier voorkomen dat er bankjes staan op plekken waar ze niet of nauwelijks worden gebruikt, terwijl er op andere plekken juist behoefte is aan een bankje'.

Geen aanleiding

Ook is er is geen directe aanleiding voor het onderzoek, zegt ze. De gemeente kijkt volgens Stenfert 'voortdurend' of voorzieningen in de openbare ruimte die ooit zijn geplaatst nog steeds nuttig zijn en op de juiste plek staan. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld verkeersborden en paaltjes, aldus Stenfert. 'Dit jaar kijken we specifiek naar de bankjes in de stad.'

Inventarisatie

Samen met afvalinzamelaar ROVA heeft de gemeente al een eerste inventarisatie gemaakt van de bankjes waarvan gedacht wordt dat die juist veel of weinig worden gebruikt. Dit gebeurt onder andere op basis van signalen die binnenkomen bij de gemeente. Om een specifieker beeld te krijgen van het gebruik, zet de gemeente daarbovenop nu het Zwolse publiek in. Op de bankjes zijn daarom stickers geplakt met de vraag of de zitplek moet blijven. Bewoners kunnen vervolgens bij de wijkbeheerder aangeven als een bankje juist wel veel gebruikt wordt.