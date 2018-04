Zwolse bankmedewerkster ING Raalte bestraft voor poging tot plunderen

Mislukt

Op haar laatste werkdag bij de ING in Raalte ontving de 28-jarige bankmedewerkster Ivlia H. uit Zwolle twee heren in het filiaal. Afgesproken was dat ze toegang zouden krijgen tot de bankrekening van een vermogende klant. Dat mislukte. Volgens het Openbaar Ministerie had ze de gegevens van de rekeninghouder in moeten voeren, maar ze tikte per ongeluk de gegevens van een van de handlangers aan de balie in. Het systeem blokkeerde.