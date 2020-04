Zwolse basiliek weer af en toe open om te bidden en kaarsjes aan te steken: ‘Er is behoefte aan’

De Zwolse Peperbuskerk gaat vanaf zaterdag twee middagen per week open zodat bezoekers een kaarsje kunnen opsteken of bij het Maria-altaar kunnen bidden.

,,We merken dat er behoefte aan is. We horen ook nog steeds dat mensen naar de kerk komen en er voor een dichte deur staan", zegt Gerard ter Haar van het bestuur van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming basiliek, zoals de kerk aan de Ossenmarkt officieel heet.

Parochianen missen de gang naar de kerk voor een kort gebed of herdenking aan een overledene. ,,Omdat het er naar uitziet dat de kerk in elk geval tot 1 juni gesloten is hebben we bekeken of we toch iets konden organiseren", aldus Ter Haar.

De kerk blijft gesloten voor gewone bezichtigingen en de beklimming van de Peperbustoren, maar een snel gebed wordt nu wel mogelijk op de woensdag- en zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur.