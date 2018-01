Zwolse basisscholen blijven langer open: waarom?

De gemeente handelt precies volgens de wet, zegt de PO-raad, de belangenbehartiger van basisscholen. OOZ was te laat met het indienen van het verzoek. Het was in oktober aan de ouders meegedeeld, maar de formele brief hierover arriveerde pas begin december bij de gemeente. Dit terwijl het uiterlijk 1 augustus gemeld had moeten zijn om college en raad de tijd te geven hier iets van te vinden. Het is trouwens wel een beetje wrang dat uitgerekend per 1 januari van dit jaar de wet versoepeld is. Daardoor mag een kortere termijn voor sluiting in acht worden genomen, mits er binnen afzienbare afstand andere scholen zijn én de gemeenteraad akkoord is. OOZ had wellicht gehoopt dat Zwolle alvast die nieuwe regel zou toepassen. Maar dat is niet gebeurd.