Zwolse basisscholen willen massaal natuurspeelplaats: ‘Meer rust en minder gedoe’

De eindeloze zoektocht naar een thuishaven voor de Zwolse astronomen: ,,Het is lastig, maar we zitten beslist niet stil’’

26 september De teleurstelling was groot toen Gert Schooten te horen kreeg dat zijn Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Thales moest vertrekken uit Doepark Nooterhof. Ruim een jaar later heeft de voorzitter van de Zwolse vereniging nog steeds geen nieuw onderkomen gevonden. Hij verwacht ook niet dat daar op korte termijn verandering in komt. ,,De hele noordkant van de stad valt al af.’’