Zwolse basisschoolleerlingen gaan in binnenstad het ijs op

PEC Zwol­le-verdediger Thomas Lam schrijft historie met Finland

19:51 Thomas Lam kan zich opmaken voor een volksfeest in Helsinki. De verdediger van PEC Zwolle heeft - zonder te spelen - met Finland het eerste eindtoernooi in de geschiedenis bereikt. Door een 3-0 zege op Liechtenstein kan de Scandinaviërs deelname aan het EK in 2020 niet meer ontgaan.