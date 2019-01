Zwolse bedenker kinderpardon: ‘Dit is een grote opluchting’

PEC Zwol­le-doel­man Diederik Boer op weg naar Cyprus

18:51 Diederik Boer grijpt op zijn oude voetbaldag waarschijnlijk zijn eerste buitenlandse avontuur. Het Cypriotische Anorthosis Famagusta is dichtbij de huur van de 38-jarige doelman van PEC. Boer zal in principe in de zomer terugkeren om bij de Zwolse club een technische functie te gaan bekleden.