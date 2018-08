Zwolse bestelsite voor maaltijden in de startblokken

Campagne

Volgens hem komt er in september een grote marketingcampagne om Zwolle-Eet onder de aandacht te brengen. Met vijfentwintig ondernemers kan de bezorgsite een goede start maken, zegt hij. De initiatiefnemers proberen al sinds het voorjaar om horecabedrijven 'mee' te krijgen voor de nieuwe site maar veel restauranthouders zijn huiverig om afscheid te nemen van thuisbezorgd.nl. ,,Er is inderdaad een groep die nog wat sceptisch is en afwacht, maar we zien veel beweging in de markt'', zegt De With. ,,Ons doel is te laten zien dat dit concept werkt. Als het in Zwolle goed staat kunnen we ook in andere steden aan de slag.''