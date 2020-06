Zwolse betoging voor weeskinderen in Griekse kampen verloopt wél volgens coronaregels

Protesten houden de wereld in zijn greep, overal gaan mensen de straat op naar aanleiding van de door politiegeweld omgekomen Amerikaan George Floyd. In Zwolle is op deze druilerige donderdag een protestbijeenkomst van andere aard gaande. In park de Wezenlanden komen circa dertig mensen op voor de 500 alleenstaande kinderen in Griekse vluchtelingenkinderen ‘die niet welkom worden geheten in Nederland’.