Zwolse Bibi (14) valt in de prijzen met ‘Allergrootste Slijmfilm’: ‘Heb nieuwe aanbiedingen gekregen’

Zwolse Bibi (12) over De Nog Grotere Slijmfilm en de toekomst: ‘Misschien een rol in een serieuze film?’

De Zwolse Bibi (12) werd beroemd in Nederland met haar YouTube-video's over slijm. Haar eerste bioscoopfilm De Grote Slijmfilm was vorig jaar de best bezochte kinderfilm in Nederland en haar nieuwe film De Nog Grotere Slijmfilm komt deze zomer in de bios. En in de toekomst? ,,Misschien een rol in een serieuze film? Iets uit mijn ‘comfortzone'.”

28 januari