Zwolse Bibi schittert tussen de sterren

,,Ben je er nog?’’ Bibi Toby uit Zwolle onderbreekt haar verhaal. ,,Ik babbel gewoon graag, tetter zo door.'' De kleine spraakwaterval gaat helemaal op in haar enthousiaste uitleg over glitter-slijm, haar favoriete Do It Yourself, kortweg DIY. ,,Dat betekent eigenlijk een idee om zelf te maken. Dat is echt supercool.’’