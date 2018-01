Zwolse bigband lanceert carnavalsclip: al ruim 1.300 views

,,We zijn heel blij met het resultaat'', zegt begeleidend docent Albert Dam. ,,Het is niet een liedje dat je van een bigband verwacht, maar we krijgen enthousiaste reacties. De leerlingen zijn heel trots."



Het nummer Mijn baasjes beestje werd opgenomen ter ere van het 20-jarig bestaan van de band. Leerlingen die waren verkleed in dieren-onesies namen de clip halverwege december op. Gisteren kwam de video online en al ruim 1.300 mensen bekeken het.

Volgens Dam zijn er al een aantal aanvragen binnengekomen voor optredens van de band, onder andere van poppodium Hedon. ,,Sommige aanvragen zijn alleen wel net tijdens ons jubileumconcert van 10 februari. Maar misschien dat we er nog een draai aan kunnen geven, het leeft wel."

Carnavalsband

De band overweegt volgens Dam nog niet om voortaan alleen carnavalsnummers te gaan maken. ,,Het is niet de bedoeling dat we een carnavalsband worden, want we hebben maar één nummer."

En wat betreft een vervolgnummer? Dam: ,,Onze planning ligt nog volledig open, alles is bespreekbaar. We hoeven er het land niet mee door, maar het is wel leuk dat het aandacht krijgt."