Zwolse binnenstad autoluw: nu kan het wel

Natuurlijk blijven ze het proberen. Verkeersregelaar Frank Duijm heeft al vijf automobilisten de weg versperd, terwijl hij krap een half uur aan het werk is. Hij staat op het Gasthuisplein, waar sinds vrijdag geen auto’s meer zijn toegestaan, bestemmingsverkeer uitgezonderd. Wie geen ontheffing kan laten zien, in de vorm van een brief van de gemeente, vindt Duijm op zijn weg. Nou ja, af en toe laat hij iemand door, ook zonder brief. Moet hij ze op hun blauwe ogen geloven. ,,Dan ligt de brief waarschijnlijk nog in de brievenbus.” Of ze hebben de borden niet gezien, onwaarschijnlijk, want je moet er toch een aantal negeren om bij de verkeersregelaar uit te komen. ,,Die gaan tot het gaatje.”

Verdwaald

Fietsers zijn van het verbod uitgezonderd, al worden ze wel aangemoedigd hun rijwiel buiten het winkelgebied te stallen. Daartoe heeft de gemeente drie extra stallingen neergezet, bij het Kerkbrugje, Rode Torenplein en Grote Kerkplein. Rond een uur of drie staan er enkele verdwaalde exemplaren bij het Kerkbrugje, terwijl tweewielers verkeersregelaar Duijm aan de lopende band links en rechts passeren. Ook de Nieuwe Markt is autoluw gemaakt, de jarenlange oproep vanuit de horeca is eindelijk gehonoreerd. Al blijkt autoluw deze zaterdagmiddag relatief. ,,Er komen toch nog auto’s langs, en niet alleen van mensen die hier wonen, want die ken ik allemaal”, zegt Dennie Mulder van café de Hete Brij. Terrastijgers hoeft hij nog niet te bedienen, het weer zit aan het begin van de middag niet mee. ,,Maar die komen over het algemeen pas in de namiddag”, weet Mulder.

Blits

Hij is blij met de autoluwe insteek. Menig horecazaak heeft een deel van het terras aan de overkant staan, met alle onveiligheid van dien voor de eigen medewerkers. Want wie de blits wil maken rijdt een rondje door de stad, een bekend fenomeen. ,,Gasten die net een nieuwe auto hebben gekocht zie je dan drie, vier keer voorbij komen. De politiek heeft het besluit nooit durven nemen, met corona kan het wel”, zegt Mulder die de gemeentelijke brief met nieuwe maatregelen pas zaterdag bij de post zag. Wat hem betreft mag er strenger worden gecontroleerd. ,,Geen brief, jammer dan, dan mag je niet doorrijden.” Want het voelt wel lekker om over straat te lopen zonder over je schouder te kijken of er een auto aankomt.

Oproep

Tussen café de Kleine en het Grote Kerkplein houden verkeersregelaars fietsers tegen. De zaterdagmarkt dient verschoond te blijven van stalen rossen. ,,We begonnen vanochtend aan het begin van de Luttekestraat, maar winkeliers zeiden dat je daar gewoon mag fietsen. In overleg met de gemeente zijn we toen opgeschoven”, vertelt een verkeersregelaar. Waar het in de periferie van het winkelgebied aardig rustig is, zijn de markt en Diezerstraat ‘ouderwets’ druk, zoals al een aantal weekenden het geval is. Rond half vier roept de gemeente op de winkelstraat wegens grote drukte te vermijden. Wie plannen heeft wordt gevraagd dit uit te stellen of zijn consumentenheil in een van de andere winkelstraten te zoeken. Ook de Jufferenwal kent deels een nieuwe inrichting. Voetgangers kunnen over een afgeschermd deel van de rijbaan lopen, al stelt deze strook qua lengte niet veel voor. Uitbater Hessel Jongsma van Hessels café is er desalniettemin blij mee. ,,Ik kan nu tien extra tafeltjes kwijt op mijn terras, goed idee voor de toekomst.” Dat ziet er dankzij vaste gasten goed gevuld uit, weer of geen weer. ,,Ik had het niet gedaan”, lacht Jongsma die na zijn sigaret gauw weer naar binnen gaat.

Liever geen borden