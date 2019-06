Zwolse blogster Cynthia Schultz doet aangifte na dickpic: ‘Dit moeten we niet weglachen’

,,We gaan aangifte doen 'tegen de zeden’ werd mij verteld. Ik moet een logboek bijhouden voor als er nog meer gebeurt’’, zegt Schultz. De politie doet vanwege de privacy geen uitspraken over de zaak.

Dickpic

De schrik zat er vorige week goed in bij de Zwolse, die bekend werd met haar blog Miss Lipgloss. Ze ontving op haar telefoon via whatsapp een dickpic, een ongevraagde foto van de genitaliën van een man. Ze deelde haar ervaring op Instagram: ‘Ik voel me fucking aangerand man'. Dagen na het incident is Schultz redelijk bekomen van de schrik. ,,Het gaat goed, ik heb het wel aardig van me af kunnen zetten. Maar het zit me natuurlijk niet helemaal lekker. Vandaar ook dat ik de aangifte ga doen. Ik wil niet later moeten zeggen ‘had ik maar’....’’

Volledig scherm Schultz deelt haar verhaal via Instagram. © Instagram Cynthia Schultz

Seksuele intimidatie

Schultz vond het met name eng dat de onbekende man blijkbaar haar telefoonnummer heeft weten te bemachtigen. Het is ook nog eens niet de eerste keer dat de blogster seksueel wordt geïntimideerd. Twee jaar geleden deed de Zwolse aangifte tegen een schennispleger die haar zijn geslachtsdeel wilde tonen in het bosgebied bij de Wijthmenerplas.

Bang

De link met dit eerdere incident legde Schultz zelf ook op haar instagram: ‘Niet in het bos deze keer, maar op eigen telefoon’, meldde Schultz op Instagram. ‘Toen ik twee jaar geleden seksueel geïntimideerd werd in het bos, durfde ik tijden niet alleen op rustige stukken te wandelen. Ik durf nog steeds niet alleen naar het bos of naar een natuurgebied. Dit helpt niet echt. Ik weet niet wie die creep is. Het maakt me echt een beetje bang.’

Weglachen