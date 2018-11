Zwolse brandweerlieden koninklijk onderscheiden

Toch weer vogelmarkt in Zwolse IJsselhal­len

15:50 Er komt toch weer een Zwolse vogelmarkt in februari volgend jaar in de Zwolse IJsselhallen. De Zwolse vereniging De Volièrevriend gooide onlangs de handdoek in de ring na 34 jaar. De organisatie van de succesvolle verkoopbeurs was de club te veel geworden.